Verschreibungsdaten: Keine Konsequenzen für IMS Health

Aufgekommen ist die Geschichte im Zuge eines Skandals über die Weitergabe von Patientendaten an Marktforschungsunternehmen in Deutschland. Im August bestätigte die österreichische Niederlassung der US-Firma IMS Health, dass auch 350 österreichische Ärzte Informationen über Medikamentenverschreibungen an das Unternehmen verkaufen. Später wurde bekannt, dass auch Krankenhäuser mit der Firma kooperieren.



IMS Health versicherte zwar, dass die Daten verschlüsselt würden und Rückschlüsse auf einzelne Patienten „absolut nicht“ möglich wären. Dennoch forderte die Wiener Ärztekammer eine Überprüfung durch die Justiz und kündigte Disziplinarmaßnahmen gegen die involvierten Ärzte an.