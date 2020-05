Verwertungsgesellschaft will Geld für eingebettete Videos

Die Bürgerrechtler verweisen in diesem Zusammenhang auch auf eine weitere Frage des EU-Kommission in der Konsultation, in der das Ansteuern von Webseiten ohne die explizite Zustimmung der Rechteinhaber generell in Frage gestellt wird. Konkret lautet die Frage 12 des Konsultationsdokuments: "Soll das Betrachten einer Website, was bedeutet, dass urheberrechtlich geschütze Webinhalte kurzzeitig auf dem Bildschirm oder im Zwischenspeicher des Computers reproduziert werden, entweder generell oder in bestimmten Fällen nur mit Erlaubnis des Rechteinhabers möglich sein?"



Die urheberrechtliche Situation in der EU könnte sich unter dem Einfluss einer solchen Konsultation, die üblicherweise als Rechtfertigung der EU-Kommission für legistische Maßnahmen herangezogen wird, verschlimmern, warnen die Bürgerrechtler, die auf der Website Let's fix EU Copyright Erläuterungen für unterschiedliche Nutzergruppen zu dem Fragebogen der EU-Kommission anbieten.

Antworten zu der Anfang Dezember gestarteten öffentlichen Konsultation zum Urheberrecht in der EU sind noch bis zum 5. März möglich. Die EU-Kommission hatte die ursprünglich für 5. Februar anberaumte Frist aufgrund des großen Zuspruchs vor kurzem um einen Monat verlängert.