Vodafone legt staatliche Überwachung offen

Der global agierende Telekommunikationskonzern Vodafone hat sein Schweigen zur staatlichen Überwachung gebrochen. Das Unternehmen gab laut einem Bericht des Guardian bekannt, dass staatliche Institutionen Zugänge haben, um Kommunikation über Vodafone direkt zu überwachen.

Dabei können sowohl Verbindungsdaten ausgelesen als auch Gespräche in Echtzeit mitgehört werden. In welchen der 29 Länder, in denen Vodafone aktiv ist, derartige Überwachungsmethoden wirklich eingesetzt werden, ist unklar.