Vorratsdaten: EU erwägt Ausweitung auf Social Media

Abgesehen vom Urteil des EuGH warnen auch Datenschutzaktivisten und Experten immer wieder vor einer Neuauflage der Vorratsdatenspeicherung. Sie sei zur Terrorbekämpfung nicht notwendig, sondern berge vielmehr die Gefahr einer weiteren Aushöhlung der Menschenrechte, so etwa die Einschätzung von Rupert Wolff, Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK). Tatsächlich wurde die Vorratsdatenspeicherung, solange sie in Österreich in Kraft war, in keinem einzigen Fall zur Terrorbekämpfung eingesetzt.