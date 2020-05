Web Index: USA und UK punkten trotz Überwachung

Meinungsfreiheit und Privatsphäre brauchen im Internet mehr Schutz. Während in Entwicklungsländern eher Web-Inhalte zensiert oder blockiert würden, sei in Industrieländern die Überwachung der Online-Kommunikation durch staatliche Stellen ein größeres Problem, heißt es in dem am Freitag in London vorgestellten Web Index. Nur fünf der 81 untersuchten Länder wendeten rigorose Kontrollen für staatliche Überwachung an.