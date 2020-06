Welche Verschlüsselungen die NSA knacken kann

Doch nicht jeder vermeintlich sichere Dienst kann von den Geheimdiensten nach Lust und Laune geknackt werden. Einige Dienste und Standards stellen für die Datenspione eine große bis unmögliche Herausforderung dar. Darunter befindet sich unter anderem der Anonymisierungsdienst Tor. Auch das Protokoll Off-The-Record (OTR), das zur Verschlüsselung von Instant-Messaging-Nachrichten eingesetzt wird, das E-Mail-Verschlüsselungs-Programm PGP oder das Internet-Telefonie-Protokoll ZRTP können von der NSA nicht geknackt werden.

Die Angaben über die Fähigkeiten und Grenzen der Geheimdienste sind freilich bereits zwei Jahre alt. Sicherheitsexperten halten es dennoch für unwahrscheinlich, dass den Geheimdiensten in der Zwischenzeit große Fortschritte beim Überwinden damals bestehender Hürden gelungen sind. In einigen Fällen erscheinen die Bemühungen besonders skurril, weil US-Behörden an der Entstehung sicherer Verschlüsselungsstandards entscheidend mitgewirkt haben - etwa im Falle von Tor, das mit Hilfe des US Naval Research Laboratory kreiert wurde.