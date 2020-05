Wie China Soziale Netzwerke auswertet

Politikwissenschaftler Jay Ulfelder geht noch einen Schritt weiter. Er stellt die Frage, ob die Auswertung Sozialer Netzwerke eine Form der Demokratisierung sein kann. Menschen nach ihrer Meinung zu fragen und ihre Antworten auszuwerten sei ein großer Schritt in dem Ein-Partei-System. "Aber diese Form der Anhörung ist nicht geschützt, gleichberechtigt oder bindend", schreibt er in seinem Blog. Viele Bauern in China haben keinen Internetzugang, und zu kritische Blogger müssen harte Strafen fürchten.

Genau das ist für Michael Anti der entscheidende Konflikt: "Es ist ein Widerspruch, wenn auf der einen Seite Einträge gelöscht werden und Blogger verfolgt werden, auf der anderen Seite aber die Regierung die wahren Gedanken der Bevölkerung wissen will." In den vergangenen Wochen sind Dutzende Blogger verhaftet worden. Ein neues Gesetz stellt die Verbreitung von Gerüchten im Internet unter Strafe, wenn eine falsche Behauptung mindestens 500 Mal geteilt oder mindestens 5.000 Mal gelesen wird. Er ist aber nicht klar geregelt, was als Gerücht zählt. Damit schneidet sich die Parteiführung nach Ansicht von Anti ins eigene Fleisch: "Wenn Bloggern das Reden verboten wird, erfährt die Regierung nichts."