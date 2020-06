Wikileaks erhebt Vorwürfe gegen "Guardian"

David Leigh habe in einem Buch „rücksichtslos und ohne unsere Zustimmung einzuholen“ ein Passwort zur Entschlüsselung Hunderttausender unveröffentlichter und zum Teil noch unredigierter Botschafts- Telegramme veröffentlicht, heißt es in einer in der Nacht zum Donnerstag verbreiteten Wikileaks-Erklärung. Der „ Guardian“ wies die Vorwürfe zurück.

Die Enthüllungsplattform, die bei der Veröffentlichung der Botschaftsdokumente mit der britischen Zeitung zusammengearbeitet hat, warf dem „ Guardian“ vor, mit der Herausgabe des Buches im Februar dieses Jahres gegen eine Vertraulichkeitsabsprache verstoßen und Menschen gefährdet zu haben. Man prüfe deshalb juristische Schritte „gegen den “ Guardian„ und eine Person in Deutschland, die das Passwort zum persönlichen Nutzen weiterverteilt hat“. Konkrete Schritte wurden aber nicht angekündigt.

„Es ist Unsinn zu behaupten, dass das Wikileaks-Buch des “ Guardian„ in irgendeiner Weise die Sicherheit gefährdet hat“, erklärte die britische Zeitung. In dem Buch sei zwar ein Passwort genannt worden, „uns wurde aber gesagt, dass es ein zeitlich begrenztes Passwort sei, das verfallen und binnen Stunden gelöscht werde.“

"Niedertracht"

Zuvor hatte der Gründer der Enthüllungsplattform, Julian Assange, bereits dem deutschen Wikileaks-Aussteiger Daniel Domscheit-Berg über einen Anwalt den Bruch von Absprachen und Selbstverpflichtungen sowie „ein gesteigertes Maß an Niedertracht“ vorgeworfen. Er habe Journalisten Hinweise zur Öffnung der verschlüsselten Dateien gegeben, hieß es in einem Schreiben des Anwalts.

In den im Internet aufgetauchten Originaldokumenten sind Medienberichten zufolge Namen von Informanten der US-Botschaften genannt, die teilweise auch sensible Informationen lieferten. In den von Wikileaks kontrolliert veröffentlichten Botschaftsdokumenten waren solche Angaben, die Personen in Gefahr bringen könnten, unkenntlich gemacht worden.