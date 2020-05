Zeitung: BND ließ eigene Außenstelle überwachen

In der Affäre um die Zusammenarbeit mit dem US-Geheimdienst NSA hat der deutsche Bundesnachrichtendienst ( BND) einem Zeitungsbericht zufolge die eigenen Mitarbeiter in der Abhörstation in Bad Aibling überwacht. Wie die " Bild am Sonntag" berichtete, war im Jänner 2006 in der BND-Zentrale in Pullach bekannt geworden, dass die NSA mithilfe des deutschen Geheimdienstes die deutsch-französischen Rüstungsunternehmen EADS und Eurocopter ausspionieren wollte.