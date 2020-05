Zugriff auf Telefondaten britischer Journalisten erschwert

Großbritannien wird ein Gesetz reformieren, das es der Polizei bisher erlaubte, ihre Überwachungsmethoden zur Ausforschung journalistischer Quellen zu verwenden. Das kündigte Justizminister Simon Hughes an, berichtet The Guardian. Die Befähigungen der Polizei beim Zugriff auf telefonische Verbindungsdaten von Journalisten nennt Hughes "völlig unpassend". In Zukunft bedarf es einer gerichtlichen Genehmigung.

Solange die Annahme besteht, dass ein Journalist in öffentlichem Interesse handle, werden die Verbindungsdaten von Journalisten in Zukunft geschützt sein. Sobald die Polizei Zugriff auf die Daten erhält, werde der betreffende Journalist über die behördliche Aktivität informiert, sagt Hughes.