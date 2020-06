Zusammenarbeit bei offenen Regierungsdaten

Die Städte und das Bundeskanzleramt wollen gemeinsam mit Interessensgruppen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur die Basis für offene Verwaltungsdaten in Österreich legen, heißt es in einem heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Blog-Posting von Stefan Pawel, Projektleiter der Open Commons Region Linz: "Nur durch die Einigung auf gemeinsame Standards können effektive Rahmenbedingungen geschaffen werden, die zum Nutzen aller Interessensgruppen sind."

Neben der Stadt Wien, die bereits Mitte Mai erste Datenpakete zur allgemeinen Weiterverwendung