1,1 Millionen spielten kollektiv Pokemon Rot durch

Als Twitch plays Pokemon im Februar gestartet ist, glaubte niemand so recht, dass es funktionieren würde. Doch nach 16 Tagen, sieben Stunden, 45 Minuten und 30 Sekunden hat die Internet-Gemeinschaft das Spiel Pokemon Red durchgespielt.

Der Service Twitch wird normalerweise genutzt, um Streams von Videogames zu übertragen. Die Zuseher können miteinander chatten und das Geschehen kommentieren. Ein australischer Programmierer hat eine Version des Gameboy-Spiels Pokemon, das in Japan erstmals 1996 und in Europa 1999 erschienen ist, so modifiziert, dass Chat-Nachrichten in Befehle umgesetzt werden.

Dies funktioniert mit den vier Richtungseingaben des Steuerkreuzes sowie den Tasten A, B, Select und Start. Obwohl Pokemon ein durchaus komplexes Spiel ist und Trolle versucht haben das Game durch ständiges Eintippen von „Start“ zu sabotieren, konnte der finale Endgegner nach 16 Tagen besiegt werden.