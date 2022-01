15 Jahre iPhone: Wie das Smartphone alles veränderte

Karl-Heinz Grasser tritt zurück. George W. Bush schickt 20.000 Soldaten in den Irak. Microsoft launcht Windows Vista. Sunrise Avenue singt „Fairytale Gone Bad“. Und Steve Jobs hält einen Vortrag.

Am 9. Jänner 2007 auf der Macworld-Messe in San Francisco kündigt der Apple-Gründer ein Smartphone an, das ein Telefon, ein iPod und ein Computer zugleich sein sollte. „And we are calling it iPhone“ – „Und wir nennen es iPhone“, sagte Jobs damals, begleitet von tosendem Applaus der Anwesenden. Das iPhone war geboren.

Vor 15 Jahren war das erste Apple-Smartphone gerade einmal 11,4 cm x 6,1 cm groß, verfügte über einen Speicherplatz von 4 GB und kostete 499 US-Dollar. Nach damaligen Standards ein stolzer Preis. Zum Vergleich: Das Blackberry Pearl, ein seinerzeit besonders beliebtes Smartphone, kostete 350 US-Dollar und galt als Statussymbol.

Trotz des Preises schossen die Verkaufszahlen in den folgenden Jahren in die Höhe. Das Zeitalter des Smartphones war eingeläutet. Wir zeigen, wie das iPhone die Tech-Welt umgekrempelt hat.