25-Dollar-PC steht kurz vor Serienproduktion

Der Raspberry Pi soll, einschließlich aller Anschlüssen und USB-Hub, in etwa so groß wie eine Kreditkarte sein, aber trotzdem alle grundlegenden Funktionen eines PCs beherrschen. Die Hersteller planen, dass der fertige Computer dem Endkunden 25 US-Dollar (rund 17 Euro) kosten wird. Die Hauptplatine ist dabei nicht größer als ein USB-Stick. Derzeit befindet sich die Hauptplatine in der Alpha-Produktion.

In der ersten Ausgabe wird ein 700MHz ARM11 Prozessor verbaut sein, 128 oder 256 MB SDRAM, ein Composite und HDMI-Ausgang, ein USB2-Anschluss und ein Speicherkartenslot. Außerdem soll das Gerät Full-HD-Videos abspielen können. Als Betriebssystem soll eine Version der Linux-Distribution Ubuntu zum Einsatz kommen.