3D-Druck-Stifte im Test: 3Doodler gegen FreeSculpt 3D-Pen

In puncto Form machen es die aktuellen 3D-Druck-Stifte Anfängern nicht unbedingt leicht, denn sie sind meist recht dick. Das ist notwendig, um das Heizelement ausreichend zu kühlen und den Benutzer so nicht die Finger zu verbrennen. Lediglich der Lix, ein über Kickstarter finanzierter 3D-Druck-Stift, versprach bisher Maße, die mit einem Kugelschreiber vergleichbar sind. Experten haben jedoch Zweifel am Projekt, auch wenn es rund 900.000 Euro einnehmen konnte. Im Test war der FreeSculpt das handlichste Modell. Er kommt einem herkömmlichen Stift recht nahe, wenn auch eher einem dicken Permanent-Marker. Der Stift ist keilförmig, das obere Drittel sticht durch einen kleinen Buckel hervor. Der Stift lässt sich angenehm in der Hand halten, zudem ist die Sicht auf die Spitze der Düse relativ frei. So sieht man zumindest auch, was und wohin man gerade zeichnet.