3Doodler 2.0 ausprobiert: Vom Wachsstift zum Fineliner

Dazu trägt auch die neue Düse bei, die etwas länger ausgeführt wurde und feineres Zeichnen erlaubt. So gelangen im Kurztest einige feine Details, an denen man beim Vorgänger wohl verzweifelt wäre. Künftig können die Düsen auch durch andere Modelle getauscht werden, 3Doodler bietet diese in seinem Shop an. Für längeres Zeichnen kann nun auch ein Automatik-Modus aktiviert werden. Durch doppeltes Drücken einer der beiden Tasten fließt das Filament, ohne dass der Benutzer den Finger auf der Taste halten muss.