65 Zoll UltraHD-TV von Philips kostet 4999 Euro

Die diesjährige IFA steht ganz im Zeichen der hochauflösenden Flat-TVs. Jeder namhafte Hersteller hat mittlerweile ein Modell im Angebot. Der Wettbewerb führt insgesamt zu fallenden Preise. Auch Philips steigt nun in das Rennen der UltraHD-Apparate ein. Gezeigt wird der 65PFL9708S, das neue Topmodell der 9000-Serie. Bei dem Gerät handelt es sich um eine 65-Zoll-Ausführung mit LCD. Der dünne TV mit Edge-LED hat alles an Board, was man heutzutage so erwartet: Triple-Tuner, WLAN, Smart-TV-Funktionalität, Miracast für einfacheres Streaming, Skype, eine Tastatur, die als Cursor agiert und Fernsteuerung via App. 3D wird über passive Brillen realisiert.