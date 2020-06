A1 gibt Preise für iPhone 4S bekannt

Ab sofort können bei A1 Vorbestellungen unter A1.net für das neue iPhone 4S in Auftrag gegeben werden, das am 28. Oktober offiziell in Österreich erscheint. Das iPhone 4S 16GB wird ab 99 Euro erhältlich sein, das 32GB Modell ab 199 Euro und das 64GB Modell ab 299 Euro. Das iPhone 4 8GB soll es künftig schon ab 0 Euro geben.

T-Mobile und Orange haben bereits am Donnerstag ihre Preise für das iPhone 4S