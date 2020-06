A1 senkt Roaming-Tarife

Der Mobilfunker A1 bietet ab 14. Juni neue Pakete für Daten-Roaming an. Die Datenmengen reichen von 20 Megabyte bis 1 Gigabyte und sind in A1-Partnernetzen in 60 Ländern verfügbar. Neben Tages-Pässen gibt es auch Pakete für eine Woche oder einen Monat. Der Wochentarif mit inkludierten 100 Megabyte kostet 19,90 Euro.