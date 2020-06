Action-Cam GoPro Hero3+: Gewohnt gut, aber wenig Neues

Das wasserdichte Gehäuse wurde überarbeitet, sodass es nun um zwanzig Prozent kleiner ist als jenes der Hero3. Der Abspeckkur wurde allerdings ein bisschen Isolierung geopfert, sodass das neue, kleinere Gehäuse “nur” mehr bis zu vierzig Meter wasserdicht ist. Mit dem Älteren konnte man noch zusätzliche zwanzig Meter tiefer tauchen, ohne, dass Wasser eindrang.

Im Zuge der Überarbeitung wurden dem neuen Gehäuse größere Tasten verpasst, was das Bedienen mit Handschuhen oder während des “Outdoor-Einsatzes” einfacher macht. Da sich bis auf das Plus im Schriftzug äußerlich – also Abmessungen und Gewicht – an der Kamera nichts geändert hat, kann auch die Vorgängerversion Hero3 im neuen Case verwendet werden.