Adobe führt mobile Anwendungen und Desktop näher zusammen

Zusätzlich bietet Adobe mit "Brush", "Shape" und "Color" Apps an, die es ermöglichen, die Umwelt in die eigenen Projekte miteinzubeziehen. So können mit Brush neue Pinsel für Adobe-Anwendungen aus Fotos erstellt werden, so dass etwa mit einer Reihe aus Erdbeeren gemalt werden kann. Shape erlaubt es, die Umrisse eines Objekts oder einer Grafik mit dem Smartphone einzufangen und in anderen Adobe-Programmen zu verwenden. Color schließlich erlaubt es, Farben oder ganze Farbpaletten aus der Umgebung mit der Kamera zu erfassen und in der Creative Cloud zu verwenden.

Die Apps sind derzeit nur für iOS erhältlich und können ab sofort im App Store heruntergeladen werden. Android Versionen "einiger Apps" werden derzeit zwar entwickelt, ein Veröffentlichungsdatum gibt es aber noch nicht, wie Adobe im Rahmen einer Pressekonferenz bekanntgab. Mit der Creative SDK 1.0 bietet Adobe den Entwicklern anderer Apps zudem die Möglichkeit, über eine Schnittstelle auf Teile der Adobe-Technik zurückzugreifen und diese in eigenen Apps zu verwenden.- Die Möglichkeit, eigene Pinsel zu kreieren, könnte damit etwa auch in Dritt-Anwendungen zum Einsatz kommen.