Adobe kündigt Flash-Update für Android an

Ausgewählte Smartphones und Tablets sollen schon bald in den Genuss einer verbesserten Flash-Version kommen. Adobe Systems hat angekündigt, „Flash for mobile 10.2“ am 18. März ausliefern zu wollen. Neben Finalversionen für Android 2.2 und 2.3 ist auch eine Betavariante für Tablets mit Android Honeycomb geplant.