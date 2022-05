Versteckte Apple AirTags machen jetzt lautere Geräusche

Eigentlich soll der AirTag von Apple eine einfache Möglichkeit bieten, die eigenen Sachen im Blick zu behalten. Man kann die 8 Millimeter dünne Scheibe mit einem Durchmesser von 3,2 Zentimeter etwa an den Schlüsselbund anbringen oder in den Rucksack stecken. In der „Wo ist?“-Applikation am iPhone sieht man dann, wo sich die Gegenstände befinden.

Doch AirTags werden zunehmend für Stalking-Zwecke missbraucht. Seit dem im vergangenen Jahr gleich einige Fälle bekannt geworden waren, hatte Apple im Februar diesen Jahres Maßnahmen angekündigt, um dagegen vorzugehen. Nun ist eine dieser Maßnahmen da: AirTags sollen ab sofort lautere Geräusche abgeben, damit Stalking-Opfer die versteckten Tags einfacher finden und entfernen können.

Update braucht noch bis zu 2 Wochen

Das Firmware-Update, welches AirTags mit lauteren Geräuschen versehen soll, wird nun seit wenigen Tagen offiziell ausgespielt, heißt es in einem Bericht von Engadget. Vergangene Woche waren etwa ein Prozent aller AirTags upgedatet, heißt es. Bis 3. Mai sollen es ungefähr 10 Prozent sein, bis 9. Mai etwa 25 Prozent. Alle AirTags sollen bis spätestens 13. Mai soweit sein, dass sie ein lauteres Geräusch wiedergeben.

Nutzer*innen, die selbst Apple-Geräte besitzen, können über die Funktion „genaue Suche“ in der „Wo ist?“-App selbst unerwünschte AirTags lokalisieren. Sie erhalten außerdem eine Info, sobald sich ein AirTag mit ihnen gemeinsam bewegt. Für Android-Geräte hat Apple die App „Tracker-Erkennung“ veröffentlicht.