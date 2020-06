Alcatel OneTouch Pop Fit: Fitness-Smartphone im Hands-On

Doch auch wenn das Pop Fit vor Kunststoff nur so strotzt, für ein Smartphone unter 100 Euro ist die Verarbeitung in Ordnung. Das Gehäuse ist überraschend steif, beim getesteten Modell knarzte nichts. Einen Fall auf einen Holzboden dürfte es wohl überleben, doch bei einem härteren Untergrund, wie zum Beispiel Stein, könnte das Smartphone einen jähen Tod erleiden. Die Halterung für den Oberarm vermittelte jedoch den Eindruck, dass das Smartphone hier nicht so schnell herausfallen kann.

Tatsächlich war es selbst den Alcatel-Mitarbeitern am Stand nur schwer möglich, das Smartphone aus der Halterung herauszubekommen. Das Einsetzen gelang wiederum recht einfach. Ähnliche Smartphone-Hüllen für das Training gibt es bereits seit längerer Zeit, beispielsweise von Runtastic. Laut Alcatel ist das Pop Fit zudem vor Spritzwasser geschützt, sodass auch starkes Schwitzen kein Problem für das Smartphone darstellen dürfte.