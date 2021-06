Alibaba stellt vernetztes Auto mit vier Selfie-Kameras vor

Wachsender Automarkt

Mit OS'Car will Alibaba sein Ökosystem auf den wachsenden chinesischen Automarkt ausdehnen. Die Integration im Roewe RX5 ermöglicht unter anderem das Bezahlen an Tankstellen mit Alibabas eigenem Bezahlsystem Alipay. "Was wir kreieren ist nicht das 'Internet im Auto', sondern ein ' Auto im Internet'", sagt Wang Jian, der Leiter des Technologiekommitees bei Alibaba zu der neuen Entwicklung.