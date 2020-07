Allwinner A10: Mini-PC im USB-Stick-Format

Der Allwinner A10 ist mit 512 MB RAM und, im Gegensatz zum speicherlosen Raspberry Pi, mit 4 GB internem Speicher ausgestattet, der über einen microSD-Kartenslot um bis zu 32 GB erweitert werden kann. Neben einem herkömmlichen USB-Anschluss gibt es auch noch einen microUSB-Port. Die Bildausgabe erfolgt über einen HDMI-Anschluss. Des weiteren ist ein WLAN-Adapter (802.11 b/g) verbaut. Das Gerät ähnelt stark dem FXI Cotton Candy, einem Minicomputer in USB-Stick-Größe, der sich allerdings direkt in den HDMI-Anschluss eines Fernsehers stecken lässt und neben Bluetooth auch doppelt so viel RAM hat. Dafür kostet das Gerät mit 199 US-Dollar allerdings auch deutlich mehr.