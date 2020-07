Amazon bringt preisgekrönte Serie auf Deutsch

Die preisgekrönte US-Fernsehserie „Transparent“ gibt es bald auch in deutscher Fassung. Vom 10. April an werde sie in dieser Version zum Streaming verfügbar sein, teilte Amazon am Dienstag mit. „Transparent“ hatte im Januar bei den Golden Globes als beste Serie, Jeffrey Tambor als bester Hauptdarsteller gewonnen.

In der Eigenproduktion von Amazon gibt Tambor (70) einen Familienvater, der nach Jahren der Geheimniskrämerei endlich als Frau leben möchte. „Der Nukleus unserer Serie ist die Familie. Und da ist die entscheidende Frage einfach: Sind wir noch eine Familie, auch wenn ich mich verändert habe? Liebt Ihr mich trotzdem noch?“, hatte Tambor nach dem Gewinn der Deutschen Presse-Agentur gesagt.