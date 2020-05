Amazon Fire Phone startet am 30. September in Deutschland

Amazon setzt zum Deutschland-Start seines ersten Handys Fire Phone auf einen Kampfpreis. Das Smartphone wird ab mittleren Tarifen bei der Deutschen Telekom bereits für einen Euro verkauft. Auch in den USA kappte Amazon gut einen Monat nach dem Start den Preis mit Mobilfunk-Vertrag von 199 Dollar auf 99 Cent. Zuletzt hatte es Spekulationen über schwache Verkäufe des Fire Phone gegeben. Die Telekom vertreibt das Fire Phone in Deutschland exklusiv. Zunächst kann es vorbestellt werden, in den Handel kommt es am 30. September.

Amazon will bei den Verbrauchern auch mit zusätzlichen Diensten und mehreren neuartigen Funktionen punkten. Unter anderem bekommen die Nutzer uneingeschränkten Online-Speicherplatz für Fotos. Für ein Jahr gibt es den Service Prime mit einem Abo-Zugang zu Filmen und Videos.