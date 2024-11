Amazons erster Farb-Kindle soll große Probleme haben

Vorige Woche hat Amazon begonnen, seinen ersten Kindle mit Farbdisplay auszuliefern: den Kindle Colorsoft Signature Edition. Das Produkt ist trotz des Preises von 290 Euro stark nachgefragt: Wer jetzt bestellt, bekommt es frühestens am 12. Dezember.

Erste Kunden, die ihren Colorsoft bereits bekommen haben, sind aber nicht sehr zufrieden. Auf Amazon.de ist er momentan nur mit 3 von 5 Sternen bewertet, bei 37 abgegeben Bewertungen.

Viele User zeigen sich enttäuscht. Sie hätten jahrelang auf einen Farb-Kindle gewartet. Speziell zum Comiclesen wollten sie ihn nutzen. Hier wird bekrittelt, wie schlecht Comics in die Kindle-Bibliothek eingebunden sind. So seien etwa Comics, die auf Comixology gekauft wurden, in der Kindle-App am Smartphone verfügbar, aber nicht am Kindle Colorsoft.

Gelbstich im Display

Viele Beschwerden richten sich an das eigentliche Killer-Feature: die Farbdarstellung. So hat der Bildschirm laut den Usern einen Gelbstich, bzw. eine gelbliche Verfärbung. Manche bezeichnen die Darstellung deshalb als „vergilbt“. Am stärksten soll diese Verfärbung im unteren Teil des Displays bemerkbar sein, wo sie besonders stark beim Lesen von eBooks stört.