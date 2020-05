Amazon plant eigene Smartwatch und Smart-Home-Geräte

Wie aus einem Dokument an die US-Regierung herauszulesen ist, will Amazon weiter kräftig in eigene Hardware-Entwicklungen investieren. So werden Amazon 1,2 Millionen Dollar Steuern erlassen, da der Online-Händler bis 2019 die Belegschaft seines Lab126 mit Standorten in Sunnyvale und Cupertino um ein Drittel auf 3757 erhöhen möchte. Neben den eigenen Fire Tablets, eBook-Readern und dem Fire Phone sollen völlig neue Gerätekategorien dazukommen.