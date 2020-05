Amazon will 2014 Spielekonsole herausbringen

Der US-Konzern Amazon will ins Konsolen-Geschäft einsteigen. Das Gerät soll laut Medienberichten 2014 für unter 300 US-Dollar auf den Markt kommen. Android soll als Betriebssystem dienen, heißt es in den Berichten. Bestimmte Spiele-Herausgeber haben die Konsole angeblich schon zu Gesicht bekommen. Sie soll dem PS-One-Redesign ähneln.

Amazon muss sich mit der geplanten Konsole mit den Marktführern Sony, Microsoft und Nintendo messen. Alle Anbieter setzen neben Spiele-Inhalten mittlerweile stark auf Media-Inhalte wie Musik, Filme und TV. Dies hat auch Amazon vor.

Doch nicht nur Amazon versucht, in den Konsolen-Markt einzusteigen. Laut Forbes will Apple seine Produkt Apple-TV so umgestalten, dass es künftig auch als Medien- und Gaming-Konsole durchgeht. Schließlich seien Spiele im Wohnzimmer nach wie vor eine starke Kraft, so Forbes.