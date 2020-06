Android 4.0 für Galaxy SII veröffentlicht

Wie Samsung am Dienstag über Twitter und im Rahmen einer Presseaussendung mitteilte, wird das Update für das Galaxy S II auf Android Ice Cream Sandwich ab sofort ausgeliefert. Zu Beginn ist es in den Ländern Polen, Ungarn, Schweden und Korea verfügbar, weitere Märkte werden in Kürze folgen. Hier spielen laut Samsung auch die Bedingungen und Zeitpläne der jeweiligen Netzbetreiber eine wichtige Rolle.

Gleichzeitig kündigt der koreanische Konzern an, dass das Android 4.0-Update für das Galaxy Note, das Galaxy SII LTE, das Galaxy R, sowie für die Tablets 7.0 Plus, 7.7, 8.9 und 10.1 "bald" nachfolgen werden.