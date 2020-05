Android 4.3 für Samsung Galaxy S3 startet in Österreich

Beim ersten Rollout-Versuch von Android 4.3 für an die Netzbetreiber gebundene " Galaxy S3"-Geräte vor einem Monat berichteten Nutzer von Fehlfunktionen, woraufhin Samsung das Update abgebrochen hat. Jetzt kommen aber auch österreichische Besitzer des ehemaligen Spitzenmodells von Samsung, deren Gerät nicht freigeschaltet ist, in den Genuss eines nachträglichen Weihnachtsgeschenks: Eine neue Version des Betriebssystems wird derzeit in Österreich ausgeliefert. Erste A1-Kunden berichten bereits, dass sie das Update über ihren Provider erhalten haben, wie androidnext berichtet.

Die anderen Provider werden in Kürze nachziehen. "Das Update befindet sich aktuell in der Endphase des Freigabeprozesses und wird in den nächsten Wochen an unsere Kunden ausgeliefert", sagt etwa Drei-Sprecher Christoph Beranek gegenüber der futurezone. Android 4.3 bringt unter anderem Unterstützung für Samsungs Smartwatch "Galaxy Gear", Lockscreen Widgets, verbessertes RAM-Management und einige Features des Nachfolgemodells S4 auf das Galaxy S3. Auch die App-Berechtigungen können in 4.3 mit etwas Zusatzaufwand verwaltet werden. Diese Möglichkeit gibt in Version 4.4 nicht mehr.