Android 4.4 KitKat: Erste Hersteller nennen Termine

Nun meldete sich HTC selbst zu Wort und gab bekannt, dass Android 4.4 innerhalb von 90 Tagen auch auf den normale HTC One kommen wird. Die Sense-Oberfläche bleibt natürlcih bestehen. Dies gab ein HTC-Manager gegenüber Engadget bekannt. Ob das Update nur in den USA, oder auch in Europa in dem Tempo kommt, blieb offen. Nach dem One soll dann das One Mini und das One Max folgen. Ein Termin wurde hier nicht genannt.