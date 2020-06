Anonymous-Betriebssystem ist eine Fälschung

Das vermeintliche Anonymous-OS präsentiert sich ganz in der Optik, die man eigentlich von dem Kollektiv gewohnt ist. Basis ist Ubuntu 11.10 in Verbindung mit MATE-Desktop. Bei Tumblr wurde ein Blog eingerichtet, wo Details zu dem Projekt bekannt gegeben wurden. So wurde das OS laut den Urhebern zu "Lernzwecken” entwickelt, “um die Sicherheit von Webseiten zu überprüfen”. Man solle die Software nicht zu zerstörerischen Zwecken verwenden, denn man könne dabei im Gefängnis landen, so der Blog. Kurz nach Veröffentlichung hat Anonymous selbst über ihren Twitter-Account bekannt gegeben, das die Software nicht von dem Kollektiv stammt und darüber hinaus Trojaner enthält.

Zu den vorinstallierten Programmen der Distribution zählt etwa der ParolaPass Passwort-Generator, das Anonymisierungstool Tor, oder Wireshark, das etwa zum Eindringen in verschlüsselte WLAN-Netzwerke genutzt werden kann.