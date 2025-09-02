Apple stuft 3 MacBooks als veraltet ein
7 Jahre nach Verkaufsende stuft Apple seine Geräte üblicherweise als „obsolet“ ein. Damit wird der Hardware-Support eingestellt und Ersatzteile sind in der Regel nicht länger verfügbar. Ausnahmen gibt es für Ersatzakkus.
Geräte, die seit 5 Jahren nicht mehr verkauft werden, aber noch nicht obsolet sind, gelten als „vintage“. Nun hat das Unternehmen 4 Geräte als obsolet bzw. vintage eingestuft.
Ende für das 11-Zoll-MacBook Air
Für 3 MacBooks gibt es ab sofort keine Garantie auf Ersatzteile mehr: Das MacBook Air mit 11 Zoll von 2015, sowie beide MacBook Pro von 2017 (13 und 15 Zoll).
Das MacBook Air von 2015 ist das letzte im kompakten 11-Zoll-Format, Nachfolgemodelle waren alle größer. Das MacBook Pro von 2017 war die zweite Generation von Apple-Laptops mit Touchbar statt herkömmlicher Funktionstasten. Diese stellte sich als unbeliebt heraus, sodass sie 2023 wieder eingestellt wurde.
Vintage iPhone
Apple hat außerdem das iPhone 8 Plus (64 GB und 256 GB) von 2017 als vintage eingestuft. Das heißt, dieses Smartphone kann noch für 2 weitere Jahre repariert werden.
Danach gelten sie ebenfalls als veraltet. Ersatzteile werden dann nicht mehr garantiert.
