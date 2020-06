Apple arbeitet an Splitscreen-Modus für iOS 8

Weitere Verbesserungen von iOS 8 umfassen eine Healthbook-App, die die Daten von verschiedenen Fitness-Geräten in einer App zusammenführt, beispielsweise Schlaf oder Training. Zudem sei eine Reihe neuer iCloud-Apps und die Integration öffentlicher Verkehrsmittel in Apple Maps geplant. Viele dieser Funktionen, vor allem der Splitscreen-Modus, könnten aber bis iOS 8.1 auf sich warten lassen. Apple konzentriere sich derzeit vor allem auf Performance-Verbesserungen sowie der Überarbeitung der Benutzeroberfläche. Die neue iOS-Version soll gemeinsam mit Mac OS X 10.10 auf der Keynote der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC am 2. Juni vorgestellt werden.