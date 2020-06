Apple arbeitet an Street-View-Konkurrenten

Verschiedene Indizien weisen darauf hin, dass Apple an einem Konkurrenten zu Googles Street View arbeitet. Der US-Nachrichtensender KPIX hat in Kalifornien einen blauen Dodge Caravan mit ungewöhnlichen Geräten am Dach entdeckt, der offenbar im Auftrag von Apple unterwegs ist. Der TV-Sender spekulierte unter anderem, dass es sich hier um ein von Apple entwickeltes selbstfahrendes Auto handeln könnte, doch der US-Konzern besitzt im Gegensatz zu Google keine Genehmigung dafür.