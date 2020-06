Apple bringt iTunes Match nach Europa

Apples Internet-Musikdienst iTunes Match, mit dem sich Songs online speichern und abrufen lassen, ist jetzt auch in Teilen Europas verfügbar. Einen Monat nach dem Start in den USA wurde das Angebot in der Nacht zum Freitag auch für Nutzer der Apple-Plattform in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland und Spanien freigeschalten.

Österreich-Start offen

Daneben ist der Dienst nun auch in Kanada, Mexiko, Australien und Neuseeland verfügbar. Wann der Dienst in Österreich startet, ist derzeit nicht bekannt. Bei Apple wollte man gegenüber der futurezone keinen Termin nennen. Die Nutzung des Dienstes kostet in Europa knapp 25 Euro, in den USA sind es 25 Dollar.

Der Wettbewerb der Online-Anbieter bei Musik aus dem Netz hatte sich zuletzt deutlich verschärft. Auch etwa Google und Amazon lassen inzwischen Musik aus dem Netz abspielen. Apple will bei iTunes Match aber damit punkten, dass man im Gegensatz zur Konkurrenz die eigene Kollektion in den meisten Fällen nicht erst langwierig hochladen muss.

Teil von iCloud

Die Match-Software greift bei einem Abgleich automatisch auf die Millionen Titel zurück, die zum Angebot von Apples iTunes-Shop gehören. Tatsächlich hochgeladen werden nur die Songs, die Apple nicht auf seinen Servern hat. Für den Dienst erweiterte Apple speziell seine Verträge mit der Musikindustrie. Match ist Teil von Apples iCloud-Angebot, mit dem Inhalte nahtlos über das Netz zwischen verschiedenen Geräten synchronisiert werden.

Apple ist mit seiner iTunes-Plattform der weltgrößte Musikverkäufer. Allerdings gibt es immer wieder neue Rivalen wie etwa Spotify, Pandora oder Simfy, die Musik direkt aus dem Netz abspielen. Erst vor wenigen Tagen startete mit Rara.com der nächste Konkurrent.