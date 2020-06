Apple dementiert Probleme mit iPad-Akku

Eine Studie von DisplayMate Technologies warnte vor kurzem davor, dass beim neuen iPad angezeigt wird, dass der Akku zu 100 Prozent geladen sei, auch wenn er das in Wahrheit noch gar nicht ist. Das ergaben Messungen. Apples Vizepräsident Michael Tschao nahm zu den Vorwürfen Stellung. Es sei genauso beabsichtigt, erklärte Tschao.

Tschao erklärte gegenüber „All Things Digital“, wie das Laden von Batterien bei iOS-Geräten in der Regel funktioniere. Sowohl beim iPad, als auch beim iPhone und iPod Touch wird ein Ladezustand von 100 Prozent angezeigt, schon kurz bevor diese volle Akkuladung eigentlich erreicht ist. Dann werde das Gerät weitergeladen, bis es diesen vollen Ladezustand erreicht hätte und im Anschluss werde das Gerät wieder ein wenig entladen, um wenig später wieder den vollen Ladezustand zu erreichen. Dieser Prozess würde sich so lange wiederholen, bis der Nutzer das Gerät vom Ladegerät entfernt. „Diese Methode erlaubt es den Geräten, den optimalen Ladezustand zu erreichen“, so Tschao.