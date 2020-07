Apple: Dünnes MacBook Pro mit Retina-Display

Bis März 2012 hat Apple insgesamt 365 Millionen iOS-Geräte verkauft. Das neue Betriebssystem iOS 6 soll die Sprachsteuerung “Siri”, die seit acht Monaten auf dem Markt ist, mehr in den Vordergrund rücken. Dazu hat Apple etwa eine Partnerschaft mit der Lokalbewertungs-Seite Yelp geschlossen, über die man einfach Restaurants etc. aufstöbern lassen kann. Weiters soll Siri auf Befehl installierte Apps starten können. Damit man Siri im Auto ansprechen kann, ohne zum iPhone greifen zu müssen, hat Apple Partnerschaften mit Autoherstellern wie Audi, Mercedes, BMW oder Toyota geschlossen, die spezielle Siri-Knöpfe in Lenkräder einbauen werden. Auch das iPad bekommt Siri.

Ein weiteres wichtiges Feature von iOS 6 ist die Facebook-Integration: So wie mit der Twitter-Anbindung des Betriebssystems soll es künftig möglich sein, Fotos schnell und einfach in dem Online-Netzwerk zu posten, Kontakte zu synchronisieren oder Apps im App Store zu liken. Kein anderes Smartphone soll so gut an Facebook angebunden sein wie das iPhone - ein klarer Seitenhieb auf den Facebook-Partner Microsoft und dessen Windows Phones. Eine weitere Neuerung: Der Video-Chat Facetime soll künftig auch via Mobilfunk funktionieren und nicht mehr nur wie bisher via WLAN.

Besonders viel Augenmerk schenkte man bei Apple allerdings den neuen Maps, die die bisherigen Google Maps ersetzen. Diese basieren offensichtlich auf OpenStreetMaps und bieten am iPhone “Turn-by-Turn”-Navigation, wie man sie von einem Navi kennt. Die Karten bieten von Städten außerdem 3-D-Luftaufnahmen, wie sie Google sehr ähnlich vor etwa einer Woche vorgestellt hat. Wann iOS 6 auf den Markt kommt, ist noch nicht ganz klar.

Der App Store hält jetzt bei 400 Millionen Nutzer-Accounts, 650.000 Apps und 225.000 iPad-Apps, wie Apple-Chef Tim Cook sagte. Insgesamt wurden mittlerweile 30 Milliarden Apps aus dem Store geladen. iOS-Entwickler sollen damit mehr als 5 Milliarden Dollar Umsatz gemacht haben.