Neue Produkte: 3 Dinge, über die sich Apple-Fans aufregen

Seit Apple vergangene Woche die neuen iPhone-Modelle präsentiert hat, gibt es zahlreiche Beschwerden.

Wenn neue Produkte vorgestellt werden oder eine neue Software-Version eingeführt wird, dann können sich die Hersteller noch so bemühen: Sie werden es nie allen recht machen können. Genau an diesem Punkt steht Apple gerade. Vergangenen Dienstag wurden die neuen iPhone-17-Modelle präsentiert, bei denen das dünne iPhone Air im Mittelpunkt stand. Allerdings beschweren sich Apple-Fans über eine ganz andere Sache. Und seit iOS 26 im neuen Design zum Download bereitsteht, häufen sich negative Kommentare über den neuen Look. Und nicht nur das, auch bei den neuen AirPods-Kopfhörern und bei der Farbwahl der iPhones haben viele etwas auszusetzen. ➤ Mehr lesen: iPhone Air ist da: Das bislang dünnste Apple-Handy

Keine schwarzes iPhone Es ist das erste Mal, dass Apple kein schwarzes oder dunkelgraues iPhone auf den Markt bringt. Das bringt so manchen Apple-Fan auf die Palme. Die iPhone-17-Pro-Modelle gibt es lediglich in 3 Farben: Silver, Cosmic Orange und Deep Blue. Seit dem iPhone XS gab es nicht mehr so wenige Farboptionen. Vor allem Cosmic Orange kommt dabei gut weg - zumindest dem Vernehmen nach, wenn man sich in den sozialen Netzwerken umsieht. Viele enttäuschte Apple-Fans hoffen, dass ein schwarzes oder dunkelgraues iPhone 17 Pro zu einem späteren Zeitpunkt aufgelegt wird. ➤ Mehr lesen: iPhone 17 ist da: Diese 7 Sachen sind neu

Kabellose AirPods Pro 3 Die Bezeichnung "kabellose Kopfhörer" hat Apple dieses Jahr wortwörtlich genommen. Die neuen AirPods Pro 3 verbinden sich nämlich nicht nur per Bluetooth mit iPhones, sie haben auch gar kein Ladekabel mehr im Lieferumfang. Wer seine neuen AirPods Pro 3 aufladen will, muss auf ein vorhandenes USB-C-Kabel zurückgreifen oder das Ladecase per Induktion aufladen. Während sich viele darüber aufregen, dass Apple das USB-C-Kabel eingespart hat, verteidigen auch einige diese Vorgehensweise und argumentieren, "wer braucht noch ein weiteres USB-Kabel". ➤ Mehr lesen: AirPods werden in der EU keine Live-Übersetzung bekommen

Neues Design, alter Hut Immer wenn ein neues Design, ein neues User-Interface oder ein neues Logo eingeführt werden, gibt es Leute, die sich darüber ärgern, aufregen und schimpfen. So ist es auch beim neuen iOS 26, das seit Montag den iPhones einen Look verleiht. "Ich hasse es und möchte es wieder rückgängig machen", ist etwa in manchen sozialen Netzwerken über das neue iPhone-Betriebssystem zu lesen. Die Design-Änderungen kommen nicht überall gut an. Es gibt aber auch zahlreiche Userinnen und User, die den neuen Look loben. ➤ Mehr lesen: iOS 26 ist da: Diese neuen iPhone-Funktionen solltet ihr euch ansehen