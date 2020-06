Apple-Gründer Wozniak: "iPhone 6 kommt drei Jahre zu spät"

In einem Interview mit CNN hat Apple-Mitgründer Steve Wozniak die Strategie kritisiert, jahrelang an kleinen iPhone-Displays festgehalten zu haben. "Wenn Apple die vergangenen drei Jahre schon ein größeres iPhone gehabt hätte, wäre der Martanteil nun viel größer. Apple hätte auch im Wettbewerb mit Samsung bessere Karten gehabt", kommentiert Wozniak den größeren Screen des iPhone 6. IDC-Zahlen zufolge hat Samsung mit 24 Prozent etwa doppelt so viel Marktanteil wie Apple.