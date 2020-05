Apple iPod landet am Abstellgleis

Wenn man heute einen genaueren Blick auf die Webseite von Apple wirft, sieht man, dass der iPod dort auf den ersten Blick dort nicht mehr vorhanden ist. Apple hat ihn gut versteckt, in dem der Konzern das Gerät aus der Menüleiste entfernt hat. Er wird noch im Verkauf angeboten, jedoch nicht mehr in der Navigationsleiste auf der Website angezeigt. Dabei erfreute sich der iPod einst großer Beliebtheit, verlor aber in den letzten Jahren immer mehr an den Bedeutung, wie die Verkaufszahlen gezeigt haben.

Im Jahr 2001 begann mit dem iPod der Apple Boom. Apple brachte mit dem iPod einen der ersten portablen MP3-Player auf den Markt und revolutionierte diesen damit. Heutzutage sinken die Verkaufszahlen des einst so erfolgreichen Produkts jedoch rasant.