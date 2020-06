Apple knöpft Android mit iPhone 6 Marktanteile ab

Laut aktuellen Marktdaten von Kantar Worldpanel ComTech für Anfang September bis Ende November konnte Apple in den USA mit 47,4 Prozentaller verkauften Smartphones zu Android (48,4 Prozent) aufschließen. Im Vorjahr betrug der Abstand noch mehr als sieben Prozent. In den fünf größten EU-Ländern Deutschland, Großbritannien, Spanien, Frankreich und Italien ist die Dominanz von Android mit 66,8 Prozent (minus 3,2 Prozent) zwar weiterhin ungebrochen hoch, iOS verzeichnete hier aber mit 6,3 Prozent ein starkes Plus auf 23,8 Prozent.