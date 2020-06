Apple könnte im April neue TV-Box vorstellen

Die Software des neuen Modells solle einen besseren Wechsel zwischen verschiedenen Inhalten inklusive Pay-TV ermöglichen, hieß es bei Bloomberg. Bisher sind die Inhalte ähnlich wie auf einem Smartphone in Apps einzelner Anbieter untergebracht. So gibt es neben dem Zugang zur hauseigenen iTunes-Plattform etwa auch Anwendungen von Abo-Video-Anbietern wie Netflix, HBO und Hulu in den USA oder Watchever in Deutschland. Apple sucht selbst aus, wer auf die Plattform kommt.

Schon vor Jahren hatte Apple-Gründer Steve Jobs versucht, die amerikanischen Kabel-Konzerne zu überreden, ihre Dienste auf dem Apple TV verfügbar zu machen. Doch auch der charismatische Jobs biss sich an der Branche, die ihre Geschäftsmodelle schützen wollte, damals die Zähne aus. Deshalb deklarierte er Apple TV lange als "Hobby".