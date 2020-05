Apple meldet Rekordbestellungen für neue iPhone-Modelle

Apple hat für seine neuen iPhone-Modelle 6 und 6 Plus Vorbestellungen in Rekordhöhe erhalten. In den ersten 24 Stunden seien mehr als vier Millionen der neuen Smartphones geordert und damit eine neue Bestmarke erreicht worden, teilte der US-Konzern am Montag mit. Die Auslieferung beginne an diesem Freitag.

Die ersten Kunden würden ihr neues iPhone noch im September bekommen, doch müssten sich viele wegen der großen Nachfrage bis Oktober gedulden. Apple hatte die neuen Modelle vergangenen Dienstag präsentiert. Die neue Smartphone-Serie unterscheidet sich von ihren Vorgängern vor allem durch einen größeren Bildschirm. Damit stößt der Konzern in das Marktsegment vor, das bisher vom südkoreanischen Rivalen Samsung dominiert wird. Mit den iPhones erzielt Apple mehr als die Hälfte seines Umsatzes.