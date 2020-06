Apple plant eigenes TV-Streaming-Service

Dass das Unternehmen aus Cuptertino "großes Interesse" daran hat, in den TV-Markt einzusteigen, stellte Apple-CEO Tim Cook bereits klar. "Wenn wir uns ehrlich sind, ist der TV-Markt in den 70er-Jahren stecken geblieben", so Cook. Die TV-Industrie habe seit Jahrzehnte keine Innovationen mehr gezeigt.

Apple hatte schon mehrere Versuche unternommen auf dem TV-Markt Fuß zu fassen. Die Apple-Set-Top-Box, die bereits seit 2007 auf dem Markt ist, erfreut sich zwar großer Beliebtheit, konnte den TV-Markt aber auch nicht revolutionieren. 2009 ist ein iTunes-basiertes Abo-Modell noch vor seiner Einführung gescheitert. Und über einen eigenen Apple-TV wird bereits seit Jahren spekuliert.