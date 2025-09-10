Warten auf AirTag 2: Diese 5 Apple-Produkte haben wir gestern vermisst

Auf dem gestrigen iPhone-Event wurden mehrere Produkte erwartet, die aber schlussendlich nicht vorgestellt wurden. Es ist Geduld gefragt.

1. Wo bleiben die AirTags 2? In den vergangenen Monaten galt eine neue Version der AirTags eigentlich als Fixstarter für das September-Event. Am Dienstagabend fehlte von den AirTags 2 aber jede Spur. Es ist natürlich möglich, dass Apple die neuen Bluetooth-Tracker demnächst nur per Presseaussendung vorstellt. Es könnte auch sein, dass das Oktober-Event dafür genutzt wird - in gut einem Monat soll es nämlich noch eine Apple-Sause geben. Von den AirTags 2 wird eine verbesserte Konnektivität und eine höhere Reichweite erwartet. Auch das Akkumanagement soll aktualisiert werden und bei der Sicherheit soll es ebenso Verbesserungen geben.

Der Airtag 2 soll schon bald auf den Markt kommen. © daniel romero / unsplash

2. Apple Vision Pro 2? Fehlanzeige Im Vorfeld des iPhone-Events gab es vage Gerüchte, dass Apple eine neue Version seiner AR-Brille vorstellen könnte. Eine solche Vision Pro 2 soll über einen leistungsfähigeren Chip verfügen und auch andere Neuerungen enthalten. Der für gewöhnlich bestens informierte Apple-Insider Ming-Chi Kuo hat darüber berichtet. Bei der iPhone-Präsentation wurde die Vision Pro überhaupt nicht erwähnt. Seitdem das AR-Headset im Juni 2023 erstmals angekündigt wurde, hat das Gerät auf den Apple-Events eine immer kleinere Rolle gespielt. Man darf gespannt sein, ob Apple hier überhaupt noch etwas drauflegt.

Apple stellt Entwicklung von Vision Pro 2 offenbar ein © APA/AFP/DAVID SWANSON

3. KI-Features? Neue Siri? Kein Wort Die komplett misslungene Ankündigung einer neuen KI-Siri im vergangenen Jahr hängt Apple noch immer nach. Es ist höchst ungewöhnlich für den iPhone-Hersteller, dass er Produkte ankündigt, die es noch nicht gibt. Bei der neuen Siri ging das ziemlich in die Hose: Der Launch des KI-Sprachassistenten musste auf unbestimmte Zeit verschoben werden, während sich die Konkurrenz in diesem Bereich rasant weiterentwickelt. Nun wird Apple bei jedem Event daran gemessen, wie es um neue KI-Funktionen steht. Und da Apple im ganzen Jahr 2025 bislang noch keine nennenswerten Neuerungen zu AI-Features präsentiert hat, steigt der Druck. Auch das iPhone-Event am Dienstagabend war in Sachen Künstlicher Intelligenz ein Totalausfall.

4. Neuer Apple TV? Keine Spur Der Apple TV 4K ist mittlerweile schon etwas in die Jahre gekommen. Die aktuelle Version wurde bereits vor 3 Jahren vorgestellt. Kein Wunder also, dass quasi bei jedem Apple-Event mit einem neuen Apple TV gerechnet wird. Ein neues Streaming-Gerät könnte aber auch jederzeit einfach per Presseaussendung vorgestellt werden. Möglich auch, dass es beim Oktober-Event an der Reihe ist. Es ist auch denkbar, dass Apple mit dem Streaming-Device noch zuwartet, bis es noch weitere Smart-Home-Geräte anzukündigen gibt - und da soll es ja demnächst mehr dazu geben.

© Thomas Prenner

5. HomePod mini 2? Bitte warten Der HomePod Mini wurde 2020 vorgestellt und dreieinhalb Jahre später schon wieder eingestampft. Es halten sich aber hartnäckige Gerüchte, wonach der HomePod Mini in einer aktualisierten Form ein Comeback feiern soll - wenn da nicht Siri wäre. Die fehlgeschlagene Ankündigung sowie die Verschiebung einer KI-Siri könnten Gründe für die Verspätung des HomePod Mini 2 sein. Der smarte Lautsprecher nutzt nämlich Siri für die Sprachsteuerung und da wollte Apple vermutlich die neue KI-Siri draufhaben. Ob man auf den HomePod Mini 2 noch länger warten muss, wird sich zeigen.

Der HomePod Mini © Thomas Prenner