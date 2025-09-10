Warten auf AirTag 2: Diese 5 Apple-Produkte haben wir gestern vermisst
Apple hat endlich seine iPhone-17-Modelle vorgestellt. Neben dem regulären iPhone 17 und den beiden Pro-Modellen war der Star des Abends das iPhone Air. Es will mit einem schlanken Formfaktor überzeugen, verlangt dabei aber auch einige Kompromisse.
Fast untergegangen sind bei der iPhone-Show die neue Apple Watch sowie die neuen AirPods Pro 3. Die Apple Watch Series 11 kann nun auch Blutdruckmessen, die neuen Kopfhörer bauen auf einer neuen Architektur auf und sind in der Lage, den Puls zu messen.
Davon abgesehen, wurden keine neuen Produkte präsentiert und auch keine Ankündigungen gemacht. Und das, obwohl im Vorfeld noch zahlreiche weitere Sachen von Apple erwartet wurden.
1. Wo bleiben die AirTags 2?
In den vergangenen Monaten galt eine neue Version der AirTags eigentlich als Fixstarter für das September-Event. Am Dienstagabend fehlte von den AirTags 2 aber jede Spur.
Es ist natürlich möglich, dass Apple die neuen Bluetooth-Tracker demnächst nur per Presseaussendung vorstellt. Es könnte auch sein, dass das Oktober-Event dafür genutzt wird - in gut einem Monat soll es nämlich noch eine Apple-Sause geben.
Von den AirTags 2 wird eine verbesserte Konnektivität und eine höhere Reichweite erwartet. Auch das Akkumanagement soll aktualisiert werden und bei der Sicherheit soll es ebenso Verbesserungen geben.
2. Apple Vision Pro 2? Fehlanzeige
Im Vorfeld des iPhone-Events gab es vage Gerüchte, dass Apple eine neue Version seiner AR-Brille vorstellen könnte. Eine solche Vision Pro 2 soll über einen leistungsfähigeren Chip verfügen und auch andere Neuerungen enthalten. Der für gewöhnlich bestens informierte Apple-Insider Ming-Chi Kuo hat darüber berichtet.
Bei der iPhone-Präsentation wurde die Vision Pro überhaupt nicht erwähnt. Seitdem das AR-Headset im Juni 2023 erstmals angekündigt wurde, hat das Gerät auf den Apple-Events eine immer kleinere Rolle gespielt. Man darf gespannt sein, ob Apple hier überhaupt noch etwas drauflegt.
3. KI-Features? Neue Siri? Kein Wort
Die komplett misslungene Ankündigung einer neuen KI-Siri im vergangenen Jahr hängt Apple noch immer nach. Es ist höchst ungewöhnlich für den iPhone-Hersteller, dass er Produkte ankündigt, die es noch nicht gibt. Bei der neuen Siri ging das ziemlich in die Hose: Der Launch des KI-Sprachassistenten musste auf unbestimmte Zeit verschoben werden, während sich die Konkurrenz in diesem Bereich rasant weiterentwickelt.
Nun wird Apple bei jedem Event daran gemessen, wie es um neue KI-Funktionen steht. Und da Apple im ganzen Jahr 2025 bislang noch keine nennenswerten Neuerungen zu AI-Features präsentiert hat, steigt der Druck. Auch das iPhone-Event am Dienstagabend war in Sachen Künstlicher Intelligenz ein Totalausfall.
4. Neuer Apple TV? Keine Spur
Der Apple TV 4K ist mittlerweile schon etwas in die Jahre gekommen. Die aktuelle Version wurde bereits vor 3 Jahren vorgestellt. Kein Wunder also, dass quasi bei jedem Apple-Event mit einem neuen Apple TV gerechnet wird.
Ein neues Streaming-Gerät könnte aber auch jederzeit einfach per Presseaussendung vorgestellt werden. Möglich auch, dass es beim Oktober-Event an der Reihe ist. Es ist auch denkbar, dass Apple mit dem Streaming-Device noch zuwartet, bis es noch weitere Smart-Home-Geräte anzukündigen gibt - und da soll es ja demnächst mehr dazu geben.
5. HomePod mini 2? Bitte warten
Der HomePod Mini wurde 2020 vorgestellt und dreieinhalb Jahre später schon wieder eingestampft. Es halten sich aber hartnäckige Gerüchte, wonach der HomePod Mini in einer aktualisierten Form ein Comeback feiern soll - wenn da nicht Siri wäre.
Die fehlgeschlagene Ankündigung sowie die Verschiebung einer KI-Siri könnten Gründe für die Verspätung des HomePod Mini 2 sein. Der smarte Lautsprecher nutzt nämlich Siri für die Sprachsteuerung und da wollte Apple vermutlich die neue KI-Siri draufhaben. Ob man auf den HomePod Mini 2 noch länger warten muss, wird sich zeigen.
Wie geht es nun bei Apple weiter?
Zunächst kommen die neuen iPhones sowie die neue Apple Watches und die neuen AirPods Pro 3 nächste Woche am 20.9. in den Handel. Noch vor Weihnachten wird ein weiteres Produkt-Event von Apple erwartet. Normalerweise ist dies für Ende Oktober angesetzt. In der Vergangenheit sind neue M-Prozessoren, neue MacBooks und neue iPads im Mittelpunkt des Oktober-Events gestanden.
Produkte wie neue AirTags, möglicherweise ein neuer Apple TV oder eben ein HomePod Mini 2 könnten auch jederzeit mittels Presseaussendung ankündigt werden. Es ist jedenfalls noch damit zu rechnen, dass es rechtzeitig vor Weihnachten noch neue Apple-Produkte auf den Markt kommen werden.
