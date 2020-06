Apple, Samsung und Google einigen sich auf Diebstahlschutz

Einige Modelle besitzen bereits einen Diebstahlschutz. Zusätzlich bietet eine Vielzahl an Sicherheitssoftwarehersteller ähnliche Funktionen in Form von Apps an. Dabei geht es aber vor allem um das Orten des Geräts und dem Fernlöschen von privaten Daten.

Die geplante Anti-Diebstahlfunktion dagegen geht darüber hinaus und soll das Reaktivieren eines gestohlenen Smartphones unmöglich machen. Somit wären geklaute Smartphones praktisch wertlos und könnten nicht mehr verwendet oder weiterverkauft werden. Wird das Gerät nach einem zeitweiligen Verlust wieder gefunden, so soll es sich hingegen mit ausdrücklicher Genehmigung des Besitzer wieder reaktivieren lassen.

Außerdem sollen sich Nutzerdaten aus der Ferne löschen lassen. Auch diese privaten Daten sollen beim Wiederauffinden des Smartphones wiederherstellbar sein. Eine Ortungsfunktion sieht die Selbstverpflichtung nicht vor.